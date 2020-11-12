صور .. بالكمامات احتفالات وترانيم وصلوات فى دير مارجرجس بالرزيقات

يواصل كثيرون من الأقباط التوافد على دير مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تزامناً مع ثالث أيام ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس الرومانى بمدينة اللد فى فلسطين، لمدة 7 أيام متتالية وينتهى فى 16 نوفمبر الجارى.





ويترأس صلوات القداسات ودورة الأيقونة والتى تعرف باسم الزفة، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوى للدير، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

وكان قد أعلن دير مارجرجس بالرزيقات، أنه تقرر عدم وجود مبيت أو إقامة خيام أو محلات داخل أو خارج الدير نهائياً، مع وجود إقامة قداسات يومية، وذلك خلال فترة الاحتفال التى تنتهى فى يوم 16 نوفمبر 2020 المقبل.

ونبه دير مارجرجس بالرزيقات، على جميع الزائرين ممن يرغبون فى زيارة الدير والمزارات، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل المجيء للدير، ومنع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف فى درجات حرارة الجسم والسعال والتهاب الحلق أو أى أعراض تنفسية بأى شكل عن الزيارة، وذلك لمنع انتشار العدوى بين المواطنين خلال فترة الاحتفالات.