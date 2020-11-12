فيديو.. مهتز نفسيا يشعل النار فى ملابسه بتحريض من الإخوان فى ميدان التحرير

حيث أشعل الإخوانى محمد حسنى "المهتز نفسيا" النار فى ملابسه بميدان التحرير، حتى تستغل جماعه الإخوان الإرهابية الحدث لإثارة المواطنين. وكشفت أسرة المهتز نفسيا حقيقة الحادث وأكدت فى شهادتها مرضه النفسى واستغلال الإخوان نفسه.

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