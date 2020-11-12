وزير الطيران لممثلي العاملين: رفع كفاءة العنصر البشري على رأس أولوياتنا

عقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اجتماعًا موسعًا مع حسن شحاتة رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى ورؤساء مجالس اللجان النقابية للهيئات والشركات التابعة للوزارة بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران.

وخلال اللقاء تم استعراض ما اتخذته وزارة الطيران المدنى خلال الفترة الماضية من إجراءات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كما تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالنواحى المهنية والاجتماعية والصحية للعاملين بقطاع الطيران المدنى والتي تم مناقشتها بكل وعي ومسئولية.

وأكد وزير الطيران أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالخدمات الطبية التي تقدم للعاملين ومنظومة العلاج الأسرى وكذا الحالات الإنسانية والحالات الحرجة والتي أوصى وزير الطيران بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لها بشكل فورى وعلى أكمل وجه.

كما وجه وزير الطيران الشكر والتقدير لجميع العاملين بالقطاع وذلك على دورهم المشرف وأدائهم المتميز وتفانيهم فى العمل أثناء مواجهة أزمة كورونا، وأضاف أن العاملين بقطاع الطيران ضربوا مثالًا مشرفا بفكرهم ووعيهم التام وتقديرهم لحجم الأزمة.

وأكد أن رفع كفاءة وتطوير العنصر البشري يأتي على رأس أولويات خطط عمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة والتي تسعى دائما إلى توفير بيئة عمل محفزة وداعمة مع الحرص الكامل على توفير حياة صحية كريمة لجميع العاملين داخل منظومة الطيران المدنى.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار حرص وزير الطيران المدنى على التواصل المباشر والفعال والعمل التشاركي وتوحيد وجهات النظر مع رؤساء النقابات العامة الذين يمثلون جميع العاملين بهدف مناقشة كافة القضايا التى تهم أبناء قطاع الطيران المدنى وتبادل الرؤى حول العديد من الموضوعات وبحث المشاكل التى تواجههم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها من أجل توفير بيئة عمل سليمة لجموع العاملين داخل منظومة الطيران المدنى.