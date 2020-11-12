مستشفى النجيلة: لن نستقبل غير الحالات الحرجة بالموجة الثانية لـ كورونا

أعلنت صفحة مستشفى النجيلة للعزل على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها عبارة عن رعاية مركزة لجميع مستشفيات مطروح لمرضى كورونا الذين يحتاجون إلى رعاية نتيجة تدهور حالتهم في العزل المنزلي أو مستشفيات الصدر والحميات .
وأوضحت إدارة المستشفى، ان المستشفى فقط رعاية مركزة ويأتي إليها حالة مستقرة على مدار 3 أشهر .
وأضافت، أن الحالات الحرجة التي تحتاج لجهاز تنفس صناعي أو شبكة غازات قوية كتلك الموجودة بمستشفى النجيلة لحين اتمام انشاء شبكة الغازات بمستشفى الصدر قريبا، وتكون الحالات محولة من مستشفى الصدر والحميات وباقي مستشفيات مطروح ،وطبقا لبروتوكول تحويل تابع لوزارة الصحة وتحت إشراف مديرية الصحة بمطروح.
وأشارت الي ان لديها طاقما طبيا على أعلى مستوى من فريق الرعاية الحرجة بوزارة الصحة وطاقم تمريض عالي المستوى .
وأوضحت النجيلة، انها لم تعد مستشفى لعزل الحالات المستقرة كسابق عهدها، ولكنها فقط للحالات الحرجة وشديدة الخطورة، نظرا لتطور الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد-19.
وطالبت المستشفي، بتفهم الوضع الجديد للموجة الثانية من ذلك الوباء وان الوضع خطير وان هناك ميزة كبيرة لمطروح ان يكون هناك بها مستشفى مخصصة للرعاية الحرجة لحالات الكورونا كمستشفى النجيلة.
وسجلت النجيلة، تعافي وخروج 97 حالة من تلك الحالات الحرجة والخطيرة.
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