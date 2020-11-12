الشحات الجندى يلقى كلمة مهمة عن التسامح فى كازخستان نيابة عن وزير الأوقاف

شارك الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندى رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية فى المؤتمر الدولى الذى نظمه مركز نزار باييف لتنمية حوار الأديان والحضارات بكازاخستان اليوم الخميس، بعنوان : التسامح أساس الحضارات العالمية.





وشارك فى المؤتمر عدد من الجهات الرسمية المعنية بالحوار وبعض ممثلى الجامعات الدولية وبعض المتخصصين فى شؤون الحوار من مختلف دول العالم وعلى رأسها وزارة الإعلام والتنمية المجتمعية فى كازاخستان وبعض الدول العربية والأجنبية.

ومن بين المشاركين من مصر د نظير عياد نائبا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ود محمد الشحات الجندى نائبا عن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وممثلا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية بكازاخستان.

وألقى الدكتور الجندى كلمة هامة نيابة عن وزير الأوقاف تناولت التسامح كنموذج للتعايش بين الحضارات الإنسانية منوها عن رؤية الإسلام فى قبول الآخر وتأسيس الأخوة الإنسانية وتقرير الكرامة للعالمين والالتقاء مع الحضارات الأخرى فى القيم الإنسانية والانحياز لتسوية المنازعات بالحلول السلمية وترسيخ أسس التعايش السلمى والتسامح بين الحضارات والثقافات الأخرى وبناء شراكة وتعاون عالمى بما يدعم السلام العالمى ويحقق أسس العيش المشترك.