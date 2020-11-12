البنك المركزى يقرر خفض الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بـ 0.5%



وذكر البنك المركزى، فى بيان اليوم، أن المعدل السنوى للتضخم العام قد ارتفع فى الحضر للشهر الثانى على التوالى ليسجل 4.5 فى المائة فى أكتوبر الماضى، مقارنة مع 3.7 فى المائة فى سبتمبر الذى سبقه ومع 3.4 فى المائة فى أغسطس السابق عليه، وقد جاء الارتفاع مدفوعا بإرتفاع المساهمة السنوية للسلغ الغذائية بشكل أساسى بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها للشهر الثانى على التوالى.

ويأتى ذلك فى ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية للشهر الثانى على التوالى، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبة.

وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 3.9٪ فى اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3٪ فى سبتمبر 2020 من 0.8٪ فى أغسطس 2020، والذى جاء وفقاً للتوقعات، بسبب التأثير السلبى لفترة الأساس، ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.

وأوضح أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى قد سجل 3.6٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالى السابق. وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثانى من عام 2020، خاصةً فى ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7٪، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020.

وقد جاءت الزيادة فى مساهمة الاستهلاك فى معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى لتحد بشكل جزئى من التراجع فى مساهمة الاستثمارات وصافى الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة.

وقد انعكس ذلك أيضاً فى معدل البطالة والذى سجل 9.6٪ خلال الربع الثانى من عام 2020 مقارنة بـ 7.7٪ خلال الربع الأول من ذات العام، وقد استمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 فى التعافى التدريجى.

عالمياً، أشارت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى إلى أنه ما يزال النشاط الاقتصادى ضعيفاً على الرغم من بعض التعافى، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة، إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتى ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى.

وأشار إلى أنه فى ضوء ماتقدم، وحيث أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0٪، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط. وبالتالى، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس.

ويوفر خفض أسعار العائد الأساسية فى اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكد أنه سوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.