فيديو.. الإرهابية تحرض مهتز نفسيا لإحراق نفسه وشهادة أسرته تفضح أبواقهم

وقال ابنه أحمد محمد خلال مقطع فيديو إن والده كان يعمل خارج البلاد وتم فصله من العمل وبمجرد عودته بدأ يتعامل مع أسرته بشكل قاسٍ، وتصدر منه تصرفات غريبة، لذلك أطلق عليه الناس اسم "محمد المجنون". وقال إن والدته عرضت عليه الذهاب إلى مستشفى نفسية لتلقى العلاج إلا أنه اعتدى عليها "قالها إنتى عاوزة تقولى إنى مجنون عشان تاخدى الشقة"، وضربها، "واحنا حاليًا عايشين عند جدى عشان خايفين منه".
فيما قالت زوجته شيماء محروس، إنها عاشت معه لمدة 18 سنة حتى عام 2011، وإنه كان يعمل فى البنك المصرى لتنمية الصادرات بعدها تم فصله، مشيرة إلى أنه ظل فى المنزل لمدة عام دون عمل حتى قرر السفر للخارج لمدة 4 سنوات وفور عودته إلى مصر أصبح سلوكه عدوانيا تجاه أسرته.
وتابعت: "أنا وولادى ماكناش مأمنين على نفسنا معاه، وبقيت خايفة على نفسى وولادي عشان كان ممكن يعمل حاجة فينا، لدرجة إن أنا وعيالى كنا قاعدين فى غرفة وقافلين على نفسنا من الخوف، وماكنتش بنام معاه في غرفة واحدة، وكنت بنام مع عيالى عشان خايفة عليهم منه، وسِبت البيت بقالى 3 شهور عند والدتى فى العباسية، لأن عندى ولدين في ثانوية عامة".
ودفعت جماعة الإخوان الإرهابية أحد عناصرها المهتزين نفسيا لإشعال النار فى ملابسه، فى محاولة لإثارة المواطنين على النهج التونسى، إلا أن شهادة أفراد أسرته فضحت نوايا الأبواق المأجورة لإثارة الفوضى.
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