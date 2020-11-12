اتحاد الكرة: لم نرفع راتب حسام البدرى بنسبة 10% رغم أحقيته وفقًا للعقد

كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه لم تتم زيادة راتب حسام البدرى المدير الفنى لاتحاد الكرة بنسبة 10% كما يتردد، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه رغم أن تجديد العقد كان فى شهر سبتمبر الماضى إلا أنه تم تجديد العقد ولم يتم زيادة راتب حسام البدرى بنسبة 10% فى راتب سبتمبر أو أكتوبر، رغم وجود ذلك فى العقد وفقًا للبنود المتفق عليها إلا أنه لم يحصل على الزيادة ولم يقرر اتحاد الكرة صرفها له.

ويحصل حسام البدرى على 750 ألف جنيه شهريًا من اتحاد الكرة، بعد انتهاء فترة تخفيض الرواتب فى اتحاد الكرة بسبب جائحة كورونا، كما بادر المدير الفنى بالتنازل عن نسبة 25% من راتبه خلال توقف النشاط، قبل استعادة راتبه كاملا مع استئناف النشاط الرياضى فى مصر.

ويحل منتخب توجو ضيفًا على نظيره منتخب مصر مساء السبت المقبل في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما بعدها بثلاثة أيام على ملعب كيجيه في لومي عاصمة توجو، يوم 17 من الشهر نفسه.

ويبحث منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، عن انتصاره الأول في المجموعة بعد تعادله مع كينيا وجزر القمر في أول جولتين، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة.

وخاض حسام البدري المدير الفني للمنتخب 4 مباريات مع الفراعنة منذ توليه المسئولية في 19 سبتمبر 2019 عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، منهما مباراتين وديتين قبل بداية مشوار التصفيات، لم يحقق خلالها أي فوز منذ مايقارب 422 يوماً بما يعادل عاماً وشهر وثلاثة أسابيع وخمسة أيام .

رغم البداية غير المتوقعة لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، فى تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والتعادل أمام كينيا وجزر القمر، إلا أن فرص الفراعنة قوية جدا فى التأهل، لاسيما أنه يصعد المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثانى من كل مجموعته وهو ما يسهل مهمة الفراعنة.

وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا فى المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب مصر فى المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو فى المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

ونرصد كشف حساب البدرى مع الفراعنة منذ توليه المسئولية الفنية للمنتخب ..

مصر 0-1 بتسوانا

أولى مواجهات حسام البدري المدير الفني مع الفراعنة، كانت ضد منتخب بتسوانا، وديا وفاز بهدف دون رد.

مصر 0-1 ليبيريا

كانت مواجهة ليبيريا، هي ثاني مباريات حسام البدري مع الفراعنة والودية الثانية، ويحقق أيضا الفوز بهدف دون رد.

مصر 1-1 كينيا

افتتح حسام البدري أولى مبارياته الرسمية أمام منتخب كينيا، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية الخميس الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية.

جزر القمر 0-0 مصر

لعب حسام البدري ثاني مبارياته الرسمية مع المنتخب الوطني، ضد جزر القمر والتي أقيمت في نوفمبر الماضى على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وحقق حسام البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى منهم 9 بطولات مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى، وحصد البدرى مع الأهلى الدورى العام ثلاث مرات، بطولة دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة، كأس السوبر الأفريقى مرة، وكأس السوبر المحلى 3 مرات، وكأس مصر مرة، بجانب الدورى السودانى مع المريخ، وحقق البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبر 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق البدرى بطولتين قاريتين وهى دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى "مرة".

وفي عام 2013، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تولي حسام البدري منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي استعدادًا لتصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وقاد البدري المنتخب الأوليمبي للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لعام 2015، التي تؤهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد، ولكن المنتخب ودع البطولة من دورها الأول ، وفى 2019 تولي حسام البدري مسئولية تدريب منتخب مصر الأول.