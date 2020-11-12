مركز التنمية المحلية يحتفل بتخريج 119 متدربا من العاملين بالمحليات

احتفل اليوم ، الخميس، مركز التنمية المحلية بسقارة بإنتهاء 3 دورات تم تنظيمها خلال الأسبوع الحالى هى تنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات الشئون القانونية وإدارات تنفيذ الأحكام وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال حصر وإدارة الأصول بإدارات التخطيط وأملاك الدولة والإيرادات ولجان حصر الأصول وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال إنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعى بمراكز المعلومات وإدارات الإعلام وإدارات البوابات والصفحات الإلكترونية والسياحة واستفاد منها 119 متدربًا من جميع المحافظات.

وينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية هى تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال استخدام برنامج اتوكاد للمهندسين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط والمتابعة والرقابة والابتكار والإبداع الحكومى للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات ووحدات الابداع واستشراق المستقبل. يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بالمحليات لرفع مستوى أدائهم للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أفضل وأسرع.

فيما تستمر دورة اللغة الانجليزية للأسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل عدد 101 متدربًامن جميع المحافظات. وأكد اللواء محمود شعراوى أهمية إعداد كوادر قيادية مؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات في المحافظات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة موضحًا أن خطة تدريب مركز سقارة تركز على تلبية أكبر قدر من الاحتياجات والطلبات التدريبية في المحافظات وزيادة عدد المتدربين في كل دورة وزيادة عدد الإدارات المستهدفة في عملية التدريب وعدد الدورات .

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