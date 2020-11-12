ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الاسبوع المقبل 3 دورات تدريبية هى تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال استخدام برنامج اتوكاد للمهندسين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط والمتابعة والرقابة والابتكار والابداع الحكومى للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات ووحدات الابداع واستشراق المستقبل .

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بالمحليات لرفع مستوى أدائهم للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أفضل وأسرع.

فيما تستمر دورة اللغة الانجليزية للاسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من دورات الاسبوع المقبل 101 متدرب من جميع المحافظات . وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية إعداد كوادر قيادية مؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات في المحافظات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة، موضحًا أن خطة تدريب مركز سقارة تركز على تلبية أكبر قدر من الاحتياجات والطلبات التدريبية في المحافظات وزيادة عدد المتدربين في كل دورة وزيادة عدد الادارات المستهدفة في عملية التدريب وعدد الدورات .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التنمية المحلية تنظم 3 دورات تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمحليات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.