أنهت فرق العمل التابعة لمكتب خدمات النائب محمد ابو العينين، عضو مجلس النواب ترميمات مسجد الرحمن والمعروف بالمسجد الكبير بمنطقة القصبجي بالجيزة. كما استكملت فرق العمل، الأعمال الخاصة بالصيانة والكهرباء وفرش المسجد بالسجاد وتهيئته بالشكل المناسب لاستقبال المصلين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكتب خدمات أبوالعينين ينهي ترميم وفرش المسجد الكبير بالقصبجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.