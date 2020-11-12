انت الان تتابع تفاصيل خبر البنك المركزي المصري والبريد يتخذان قرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها مساء اليوم الخميس عن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بقيمة 50 نقطة وذلك تشجيعاً للاستثمار في الأسواق وعدم الاكتفاء بوضع الأموال في البنوك، كذلك فقد قرر البريد خفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير لدي البريد بواقع 50 نقطة أيضاً، وسوف نتناول في السطور التالية الأسعار الجديدة للفائدة على الإيداع والإقراض بعد إعلان كل من البنك المركزي المصري والبريد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

الأسعار الجديدة للفائدة على الإيداع والإقراض بعد خفضها من قبل البنك المركزي المصري:-

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 50 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة الجديدة على الإيداع 8.25% ، و9.25% ، 8.75%، كما تم خفض سعر الفائدة على الإقراض بذات النسبة لتصبح 8.75%.

أسعار الفائدة على حسابات التوفير لدي البريد بعد خفضها:-

كذلك فقد أعلن الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عن خفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير لدي البريد وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020 ليصبح السعر الجديد هو 7.75% بدلاً من 8.5%.

وأشار الدكتور شريف فاروق بأنه على الرغم من خفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير لدي البريد إلا أنها ما زالت أعلي سعر عائد على حسابات التوفير بالسوق المصرفي المصري.