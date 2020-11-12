“لأول مرة في مصر” سيارة مصرية بصناعة محلية ومواصفات عالمية وبسعر 55 ألف جنيه فقط

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محمد سياف - ابو ظبي - لأول مرة في مصر يتم إنتاج سيارة مصرية بصناعة محلية، وبسعر يبدأ من 55 ألف جنيه، وكانت البداية في 2017 تقريباً مع قيام مجموعة من الشباب المصريين بقيادة “أحمد سعيد”، والذي أكد أنه تلقى طلبات كثيرة على السيارة، مؤكداً أن هناك تطوير لصناعة سيارة مصرية تعمل بالكهرباء، حيث أن الصناعة الحالية تعمل بالبنزين.

سيارة مصرية بصناعة محلية ومواصفات عالمية وبسعر 55 ألف جنيه

كمأن سيارة “مني كار”، هي بديلة لمركبة التوك توك، وبها نسبة أمان عالية جداً، و80% من مكونات السيارة مصرية 100%، ومحلية الصنع، ولم يتم استيراد إلا آلة الجر فقط من الصين، كما تم افتتاح معارض ووكلاء للسيارة بالعديد من مراكز السيارات

وبدأ طرح السيارة كـ سيارة مصرية بصناعة محلية في عام 2017 بـ33 ألف جنيه، ولكن الآن تم زيادة عوامل الثبات والأمان في السيارة ودخلت بالفعل إلى السوق المصري، وأخذت رقم للشاسية، ويمكن ترخيصها بكل سهولة كأي سيارة أخرى.

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كما الشباب مصنعو السيارة بالتعاقد مع مصانع كبيرة لإنتاج الزجاج وضفائر الكهرباء والأبواب، وتم التعاقد مع مصانع كبرى للتجميع، ومع بداية 2019، كما أن هناك العديد من المحافظات وخاصةً في اليزة والقاهرة وكفر الشيخ حصلت على ترخيص السيارة،

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