فيديوجراف: محمد المجنون.. مخطط فاشل للجماعات الممولة

دفعت الجماعات الممولة من الخارج أحد المهتزين نفسيا لإشعال النار فى ملابسه بميدان التحرير، وحاولت الجماعة إثارة المواطنين وتصوير الأمر على نهج قضية البوعزيزى التونسى، واستغلت منصات الجماعة الحدث وروجت المقطع المصور بصورة كبيرة.





لكن سرعان ما افتضح أمر الجماعات وخرجت أسرة المريض ووضحت الحقيقة، حيث أكدت زوجته أنه تم فصله من عمله وسافر للعمل بالخارج وعاد مضطربا نفسيا، وأنها رفعت قضية خلع بسبب ضربه المستمر لها وحالته المرضية. كما أكد ابنه أن والده كان يضربه دائما والأهالى أطلقوا عليه محمد المجنون، بسبب حالته الصحية والنفسية.

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