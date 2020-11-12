أستاذ «إعلام القاهرة»: منصات الإخوان تفتقد المهنية والموضوعية.. وهدفها نشر الإحباط

وأوضحت عثمان ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الخطاب التحريضى الذى تنتهجه المنصات الإخوانية اتجاه سلبى أحادي النظرة وهدفه إثارة المواطن بشكل عام ونشر حالة من الإحباط واليأس، حيث يقومون بخلق حالة من الزيف والمخالطة من تحريض ودعاوى أساسها نشر حالة الإحباط واليأس وخلق حالة مفتعلة ، مضيفة أن اعلام جماعة الاخوان يبث خطابات سلبية، هدفها اللعب على الوتر الاقتصادى والوتر الاجتماعى".

ولا تزال جماعة الإخوان وإعلامها الكاذب يستغل الأحداث من أجل التحريض على العنف ضد الدولة، والتى كان آخرها استغلال قضية محمد أحمد حسنى، وهو أحد المختلين والذى أشعل النار فى ملابسه بتحريض من الإخوان.

وعملت جماعة الإخوان الإرهابية، باستغلال أحد عناصرها المهتزين نفسيا ودفعه لإشعال النار فى ملابسه فى محاولة لإثارة المواطنين على النهج التونسى لخلق حالة بو عزيزى جديد، والترويج لها عبر إعلامهم الكاذب الذى يبث من الخارج.