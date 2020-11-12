التعادل السلبي يحسم مواجهة منتخب الأولمبي أمام كوريا الجنوبية الودية

تعادل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، سلبيًا، مع نظيره الكورى الجنوبى فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس على استاد السلام فى افتتاح الدورة الودية التى تقام فى مصر بمشاركة كوريا الجنوبية والبرازيل ومصر، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021، وانتهى الشوط الأول من عمر اللقاء بالتعادل السلبى، وأهدر كريم العراقى لاعب منتخب مصر فرصة محققة لتسجيل هدف للفراعنة فى الدقيقة الأولى بعدما تسلم كرة عرضية من صلاح محسن وضعته فى مواجهة المرمى الكورى إلا أنه وضعها بغرابة خارج الملعب، كما أهدر صلاح محسن هدفًا محققًا أيضًا ونجح إمام عاشور فى تهديد المرمى الكورى أكثر من مرة، بينما لم يسجل الضيوف أى فرصا محققة على الحارس محمد صبحى فى الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى، تراجع مستوى الفريقين ولم يقدما الأداء المنتظر وجاء خاليا من أى فرصة خطيرة على المرميين لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى. بدأ منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان، ويدير المباراة تحكيميا محمود البنا ومعه طارق مجدى حكم فيديو.

وأسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية التي يشارك بها المنتخبات الأولمبية لمصر والبرازيل وكوريا الجنوبية، بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري عن ارتداء المنتخب الأولمبي المصري الزي الأبيض بالكامل، علي أن يرتدي الفريق الكوري الزي الأحمر كاملاً في لقائهما باستاد السلام. في حين يرتدي المنتخب الأولمبي زيه الأساسي أحمر -أبيض- أسود في لقائه امام البرازيل يوم 17 نوفمبر باستاد القاهرة علي أن يرتدي المنخب البرازيلي زيه التقليدي الأصفر.