مؤسسة أبو العينين تسدد المصروفات وتوزع الأدوات المدرسية على طلاب 4 مدارس بالجيزة

في إطار مبادرتها للتخفيف عن أولياء الأمور، قامت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، بتسديد المصروفات الدراسية لطلاب عدد من مدارس جنوب الجيزة، إضافة إلى توزيع الأدوات المدرسية على طلاب مدارس إدارة جنوب الجيزة.

وضمت المدارس التي تم التوزيع عليها: مدرسة شجر الدر، مدرسة أمير الشعراء، مدرسة الشهيد عاطف السادات، ومدرسة التحرير الابتدائية المشتركة، وذلك بناء على توجيهات النائب محمد أبو العينين.