أول قرار من القومية للتأمين الاجتماعي ضد واقعة مكتب الدخيلة بالإسكندرية

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا تهاون في أي صورة من صور التقصير في حق المواطن المصري.

وأشار إلى أنه تم رصد ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زيارة اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية لمكتب تامينات الدخيلة لمتابعة شكاوي المواطنين.

وقال: تم رصد زحام المواطنين بالمكتب وشكواهم من سوء المعاملة و كذلك غياب بعض الموظفين .

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه تم أحالة الواقعة للتحقيق مركزيًا برئاسة الهيئة وكذلك استبعاد مدير مكتب الدخيلة من الوظائف الإشرافية والتعامل مع المواطنين لحين الانتهاء من التحقيقات وكذلك تشكيل لجنة تحت رئاسة المباشرة لمراجعة اعمال المكتب والوقوف على سير العمل لحظة بلحظة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه لن يتواني عن اتخاذ ايه قرارات في صالح المواطن لتخفيف العبء عن كاهله.

وتهيب الهيئة بكافة بكافة المتعامليم معها بضرورة إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازيه المعمول بها في مكافحة فيروس كرونا عند التعامل مع مكاتب التامينات الاجتماعية.