سفير الفاتيكان يصل المنيا للمشاركة فى رسامة مطرانها غدا الجمعة

وصل منذ قليل، المنسنيور نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، إلى إيبارشية المنيا بصحبة الآباء الأساقفة الأنبا دانيال مطران إيبارشية الإسماعيلية، والأنبا توماس عدلى مطران الجيزة وبنى سويف والفيوم.





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