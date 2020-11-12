رواد مواقع التواصل الاجتماعى يهاجمون جمال عيد : واهم ويستحق العقاب

ويزعم النضال، كما يدعى كذبا انتمائه لليسار وهو فى نفس الوقت يروج لادعاءات الجماعة الإرهابية لنشر الفوضى والتخريب فى المجتمع، مما أثار حفيظة رواد السوشيال ميديا.

ووجهوا رسالة قالوا فيها:" الإخوانى جمال عيد الذى مازال يعيش فى أواهمه التى ينسجها من وحى خياله حول تعرضه للتضييق وعدم السماح له بالتعبير عن آرائه، الخرافة التى لا تتفق إلا مع توجهات جماعة الإخوان الإرهابية التى رفضها المصريون وثاروا ضدها فى 30 يونيو المجيدة".

بينما قال آخرون: جمال عيد أصبح مرفوضا من الرأى العام فهو يتحدث عن الشىء ونقيضه ولا يجد ما يدعيه سوى الأكاذيب الإخوانية التى أثبتت إفلاسه وسعيه لهدم المعبد على رؤوس الجميع.

وأوضح آخرون أن الإخوانى جمال عيد أصبح يستحق العقاب والقصاص منه بالقانون لمحاولاته الدائمة تخريب العقول، وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة ونشر الفوضى بتعليمات حلفائه الإخوان القابعين فى جحورهم بالخارج.