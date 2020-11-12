التعليم: «صبغ شعر» طالبة الجيزة سبب أزمة مدرسة وجيه بغدادي.. والحجاب ليس إجباريا

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى حول مطالبة مدرسة وجيه بغدادى الثانوية بنات التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، إحدى طالباتها بارتداء الحجاب وتهديدها بالفصل، حال عدم ارتدائه.

وقالت مصادر مسئولة، إن والدة الطالبة إدعت قيام الطالبة بعمل تسريحة معينة لشعرها وهو ما رفضته المدرسة وأبلغتها بضرورة ارتداء الحجاب أو قص شعرها وإذا امتنعت ستمنع نهائيا من دخول المدرسة.

وأكدت المصادر أن الحجاب ليس إجباري ولا من ضمن الزى المدرسى، كما أنه ليس من حق أى مدرسة إجبار الطالبات على ارتداء الحجاب، والحقيقة أن المدرسة لم تجبر الطالبة على ارتداء الحجاب وإنما المدرسة اعترضت على صبغ شعر الطالبة بألوان صارخة لا تليق بكونها طالبة وتم إبلاغ الطالبة بضرورة إرجاع لون شعرها إلى اللون الأسود، وكان رد الطالبة: أنها كلفت صبغة شهرها 500 جنيه ولن تستطيع أن تغير اللون مرة أخرى، لذلك طالبتها إدارة المدرسة بارتداء الطرحة لحين عودة شعرها مرة أخرى إلى اللون الأسود.