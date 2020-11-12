مصاريف فتح حساب التوفير في بنك الإسكندرية.. 30 جنيه

ينشر تحيا مصر مصاريف فتح حساب التوفير في بنك الإسكندرية حيث تبلغ 30 جنيه كرسوم إدارية من بنك الإسكندرية عند فتح حساب الإدخار لأول مرة.

وحدد بنك الإسكندرية مصاريف إصدار كارت دبت تقدر بقيمة 50 جنيها، ويتم تجديدها بنفس القيمة سنويا.

كما أكد أن دورية كشف الحساب 25 جنيها كل 3 شهور، ليصل الإجمالي 100 جنيه سنويا.

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والجدير بالذكر أن الحد الأدنى لفتح حساب الإدخار في بنك الإسكندرية تبلغ ألف جنيه، كقيمة ادخارية يمكن للعميل ادخار أمواله من خلالها كحساب شخصي.

