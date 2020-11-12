رسوم البنك العربي الأفريقي على فتح حساب توفير وشروط فتحته.. تعرف عليها

حددت رسوم البنك العربي الأفريقي على فتح حساب توفير عادي بقيمة 30 جنيها، كما يضاف مصاريف إصدار كارت دبت 30 جنيها ويتم تجديده بنفس القيمة سنويا.

حساب التوفير في البنك العربي الأفريقي

وأضاف البنك العربي الأفريقي دورية كشف الحساب 15 جنيها كل 3 شهور بالإضافة 8 جنيهات شهريا مصاريف إدارية، و3 جنيهات تكلفة رسائل عن الحركة على الحساب شهريا، ليصل الإجمالي 192 جنيها في السنة.

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شروط فتح حساب توفير في البنك العربي الأفريقي

حدد البنك العربي الأفريقي شروط فتح حساب جاري سواء بفائدة أو بدون، على النحو التالي: