رسوم البنك العربي الأفريقي على فتح حساب توفير وشروط فتحته.. تعرف عليها

حددت رسوم البنك العربي الأفريقي على فتح حساب توفير عادي بقيمة 30 جنيها، كما يضاف مصاريف إصدار كارت دبت 30 جنيها ويتم تجديده بنفس القيمة سنويا.
حساب التوفير في البنك العربي الأفريقي
وأضاف البنك العربي الأفريقي دورية كشف الحساب 15 جنيها كل 3 شهور بالإضافة 8 جنيهات شهريا مصاريف إدارية، و3 جنيهات تكلفة رسائل عن الحركة على الحساب شهريا، ليصل الإجمالي 192 جنيها في السنة.
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شروط فتح حساب توفير في البنك العربي الأفريقي
حدد البنك العربي الأفريقي شروط فتح حساب جاري سواء بفائدة أو بدون، على النحو التالي:
- الحد الأدنى لفتح الحساب لا يقل عن 5 آلاف جنية مصري، أو 1000 دولار أمريكي بينما في حالة فتح حساب جارى بفائدة يجب ألا يقل المبلغ عن 10 آلاف جنية مصري، و3 آلاف جنية أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية مع تقديم كشف حساب دوري الأشخاص عن حسابهم سواء أفراد أو شركات وذلك بمقابل مادي يدفعه العميل.
- يوجد مجموعة من الاستثناءات على الحساب الجاري بعدم الالتزام بالحد الأدنى لفتح الحساب ومنها حساب المرتبات وكذلك أصحاب البطاقات الائتمان والقروض.
- شهادات الادخار والودائع فيكفي 5 آلاف جنيه كحد أدنى لفتح الحساب.
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