برلمانيون يوضحون إيجابيات زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليونان.. "تعزز العلاقات و توفر فرص للشباب"

أكد برلمانيون أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليونان، تأتي في توقيت حساس ودقيق للغاية لافتين إلى أن الزيارة لها تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى فضلا عن تبادل الخبرات المختلفة بين البلدين التى تجعل مصر قادرة على إنتاج أفضل المنتجات ذات جودة ممتازة، موضحين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يسعى لتعزيز العلاقات المختلفة بين جميع الدول لتوفير مزيد من التعاون المشترك بين مصر والبلاد المختلفة.

أشاد عضو مجلس النواب النائب محمد المسعود، بالزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدولة اليونان، مؤكدا أن الزيارة خطوة مهمة في هذا التوقيت خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، كما أنها خطوة مهمة تجاه العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأوضح المسعود، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى دائما إلى تعزيز العلاقات المختلفة بين جميع الدول وعلى رأسها اليونان لتوفير مزيد من التعاون المشترك بين مصر والبلاد المختلفة.وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر ستجني العديد من المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد المصري عقب الانتهاء من زيارة الرئيس الرسمية، كما أنها تساعد على زيادة فرص الاستثمار المتاحة في مصر، ويأتي ذلك في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.أكد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليونان، تأتي في توقيت حساس ودقيق للغاية، كما أنها تؤكد على عدد من الرسائل أهمها التأكيد على البعد المتوسطي في السياسة الخارجية المصرية، حيث أصبحت ساحة المتوسط ضمن دوائر السياسة الخارجية لمصر خاصة في أعقاب ثورة 30 يونيو واكتشاف حقل ظهر عام 2015.وأضاف الدابي، أن الرئيس السيسي أدرك أهمية منطقة المتوسط مبكرًا كجزء من مجالات الأمن القومي المصري وعليه فقد عمل على تعزيز العلاقة مع اليونان وقبرص، وقد مثل إنعقاد القمة الأولى بينهما في نوفمبر 2014، أي بعد نحو 5 أشهر من وصول السيسي لرئاسة مصر، ما يدل عن أن القيادة السياسية كانت تنظر لمنطقة المتوسط على اعتبار أنها مجالًا حيويًا لتأمين مصالحها.وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يسعى لتعزيز العلاقات المختلفة بين جميع الدول لتوفير مزيد من التعاون المشترك بين مصر والبلاد المختلفة، لافتًا إلى أن الزيارة سيكون لها تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى فضلا عن تبادل الخبرات المختلفة بين البلدين التى تجعل مصر قادرة على إنتاج أفضل المنتجات ذات جودة ممتازة.وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الزيارة تأتي للتأكيد على ثوابت البلدين تجاه عدد من القضايا سواء ما يرتبط باستغلال ثروات الغاز وتأمين حقوق البلدين في منطقة شرق المتوسط، خاصة في ظل مواصلة تركيا أعمالها العدائية والاستفزازية وانتهاكها المستمر للمياه الإقليمية اليونانية عبر التنقيب غير المشروع عن الغاز، ما يعني أن البلدين في حاجة لتنسيق الجهود بينهما بما يزيد من عزلة أنقرة في المتوسط، خاصة في ظل مساعي الدول الأوروبية وفي مقدمتهم اليونان وقبرص لتوحيد الجهود الأوروبية للمضي قدمًا في فرض عقوبات صارمة ومؤلمة على تركيا.أكد النائب محمد هانى الحناوي عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة للزيارة الحالية التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة أثينا لبدء زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، مشيرا إلى أن هناك علاقات استراتيجية وتاريخية تربط بين مصر واليونان فى مختلف المجالات.

وقال "الحناوى"، إن السياسة الخارجية لمصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تعددت أدوارها التاريخية والمحورية تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، وأصبح لمصر دورها المحورى والرائد على مختلف الأصعدة السياسية، مؤكدا أن زيارة الرئيس السيسى اليونان سوف تحقق نتائج إيجابية كبيرة لصالح القاهرة وأثينا وفى مختلف مجالات التعاون، لتعزز من الدور المصري وتوضح أهمية ما تقدمه مصر على جميع الأصعدة بالمنطقة.

وقال إن هناك العديد من المجالات التي يمكن تعاون مصر واليونان بها، مثل الطاقة والاستثمارات والاقتصاديات المختلفة التى تتيح فرصة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدا أن الواقع والتاريخ أكدا أن هناك حرصا كبيرا من قيادة وحكومة البلدين الصديقين على التعاون والتنسيق والعمل المشترك لصالح مصر واليونان.

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