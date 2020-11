البنك الأهلي المصري | تفاصيل تدريب مبادرة القرية الذكية للخدمات التعليمية للطلاب والخريجين

في إطار مبادرة القرية الذكية للخدمات التعليمية لعام 2020 لتدريب وتأهيل طلاب وخريجين المؤهلات العليا للعمل فى البنوك، وفر البنك الأهلي المصري فرصة تدريب للطلاب والخرجين في العديد من القطاعات في البنك.

تدريب البنك الأهلي المصري

حددت دبلومة البنوك المصرفية من مجموعة من التدريبات الهامة الضرورية واللازمة لكل من يريد الالتحاق بالأعمال المصرفية والغير مصرفية لذلك تم إعداد المادة العلمية لدبلومة البنوك المصرفية بعناية تامة وتحت إشراف كبار المتخصصين فى مجال الأعمال المصرفي والغير مصرفية.

وتتكون دبلومة البنوك المصرفية من

Banking course

English For Banking

ICDL For Banking

Sales

سجل بياناتك الان لحضور المحاضرة الأولى من هنــــــــــــــــــا

اقرأ أيضًا.. فوائد البنك الأهلي المصري على حسابات التوفير 2020 بمختلف الشرائح



تفاصيل تدريب البنك الأهلي المصري

- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من جامعة كامبريدج الدولية مرفق بها تقرير معتمد ومختوم من الجامعة.

- التدريب أون لاين بالكامل على برنامج Zoom.

- توجد مواعيد صباحية ومسائية حسب رغبه الدارس.

- جميع المحاضرات بتكون لايف وبيتم تسجيلها حتى تستطيع سماعها مرة أخرى.

- تكلفه التدريب بالكامل 850 جنيه بدلا من 2400 جنيه بدعم أكثر من 65% لفترة محدودة.