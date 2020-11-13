فيصل الجمال مطالبا بجعل يوم الجهاد عيدا قوميا : رمز الكفاح الشعبى

طالب فيصل الجمال، أمين صندوق حزب الوفد، بعودة يوم الجهاد المصرى الموافق 13 نوفمبر عيدًا قوميًا كما كان قبل عام 1952، باعتباره يعكس قوة إرادة الشعب المصرى وصموده فى مواجهة الاحتلال.





وأكد الجمال فى بيان، اليوم الخميس، أن عيد الجهاد هو رمز الكفاح الشعبى ضد الاحتلال من أجل استرداد العزة والكرامة والحرية، وهو يوم ميلاد مصر الحديثة وترسيخ مبادئ وأركان الدولة الوطنية.

ونوه بأن عيد الجهاد جسّد تلاحمًا بين الشعب وزعماء الوفد للحفاظ على الوطن من الاستعمار، مشيرًا إلى تكاتف الشعب المصرى خلف الزعيم سعد زغلول من أجل القضاء على الاستعمار الانجليزى للبلاد.

ودعا المصريين إلى استلهام القيم الوطنية ومبادئ الديمقراطية والحرية من عيد الجهاد الوطنى، لافتًا إلى أن حزب الوفد سيظل على العهد مع زعمائه فى التلاحم مع الشعب المصرى فى كل الأزمات.

وأضاف الجمال أن حزب الوفد رمز النضال المتكامل مع الأمة من أجل تلبية مطالبها وتحقيق آمال الشعب وطموحات أبناءه، مشددًا على أنه سيواصل العمل بمبادئ الوطنية التى رسخها زعمائه منذ ما يزيد عن مئة عام.