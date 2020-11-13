أمل رمزى : عيد الجهاد أضاء للمصريين طريق الحرية

وصفت أمل رمزى، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، عيد الجهاد الوطنى بالذكرى الخالدة العزيزة على نفوس جموع المصريين، لتكريسه أول مواجهة حقيقية مع المستعمر البريطانى.





ودعت رمزى جميع المصريين إلى استلهام روح الشجاعة والتضحية من عيد الجهاد الوطنى الذى كان بمثابة الشمعة التى أضاءت النور أمام الشعب فى سبيل الحرية واسترداد الأرض وطرد الاحتلال البريطانى. ولفتت إلى الدور الوطنى الذى لعبه الزعيم الراحل سعد زغلول ورفاقه فى بث الروح الوطنية فى نفوس المصريين وكان له أثره العظيم بإشعال شرارة ثورة، 1919‪ ونوهت رمزى بأن الحزب يحرص دائمًا لإحياء ذكرى عيد الجهاد من أجل ترسيخ ثوابت زعمائه السابقين الذين كافحوا وناضلوا لتطبيق المبادئ الوطنية الديمقراطية.

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