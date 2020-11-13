عاجل..مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات

تُعرب جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبًا، عن بالغ المواساة والتعازى لحكومات دول كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والتشيك، وقيادة القوات متعددة الجنسيات فى سيناء، وكذلك ذوى الضحايا الذين توفوا على أثر حادث سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات اليوم، وذلك بسبب عطل فنى تعرضت له المروحية فوق جزيرة تيران.





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