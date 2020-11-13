مقتل 7 مراقبين دوليين فى سقوط طائرة بالبحر الأحمر

أفادت وكالات الأنباء عن مقتل 7 جنود من المراقبين الدوليين، من جنسيات مختلفة فى تحطم مروحية تابعة لقوة حفظ السلام بالشرق الأوسط، وذلك إثر عطل فنى أدى إلى سقوطها فى مياه البحر الأحمر.





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