مؤسسة أبو العينين تتكفل بدفع المصروفات وتوزع الحقائب المدرسية على طلاب عشش السودان بأرض اللواء

واصلت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي مبادرتها لدعم الطلاب، والتخفيف عن أولياء الأمور، وذلك بدفع المصروفات الدراسية، وتوزيع الحقائب المدرسية على مدارس منطقة عشش السودان بأرض اللواء. وحرص وفد مؤسسة أبو العينين على توصيل الأدوات المدرسية إلى منازل الطلاب. جاء ذلك في إطار مبادرة النائب محمد أبو العينين لدعم الطلاب، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

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