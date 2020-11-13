انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 12 نوفمبر والإجمالي يسجل 110095 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 12 نوفمبر الجاري، وذلك وسط تخوفات وتشديدات حكومية بجميع الإجراءات الإحترازية، من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات، وذلك تحسباً وتخوفاً من موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا، على غرار ما يقع في العديد من دول أوروبا الآن.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 12 نوفمبر

ووفق بيان وزارة الصحة فقد تم تسجيل 98 حالة تعافي جديدة، وذلك بانخفاض 22 حالة في الحالات المتعافية مقارنةً بأعداد الأمس، وبهذا يرتفع إجمالي الأعداد المتعافية إلى 100760 حالة حتى اليوم، وتؤكد وزارة الصحة دائماً في تقاريرها اليومية على خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل الصحي بعد تعافيها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد بلغت 214 حالة إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وبهذا يرتفع مؤشر إجمالي الإصابات بكورونا منذ فبراير الماضي وحتى الآن لـ110095 حالة.

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كما سجلت الصحة اليوم 12 حالة وفاه جديدة، لترتفع الوفيات إلى الآن لـ 6417 حالة، وكشفت وزيرة الصحة عن آخر تطورات فيروس كورونا بمصر في تقرير لها أمام مجلس الوزراء، وأشارت زايد إلى أن المرحلة العمرية الأكثر إصابة بكورونا تتراوح أعمارهم من 30 إلى 50 سنة، وذلك بنسبة 30.7% من أجمالي أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أما الفئات الأعلى في الوفاة فهم من سن 60 سنة.