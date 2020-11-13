الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج مرشحين فى جولة الإعادة بالبحيرة والإسكندرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 83 لسنة 2020 بتنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7062 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 12 نوفمبر 2020، بإدراج المرشج على الدمينى ، في جولة الإعادة بالدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسى بالبحيرة بدلا من المرشح محمد عبد الغنى عبد اللطيف صقر ، لتكون المنافسة بين الدمينى وعلاء حمدى قريطم.

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كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 84 لسنة 2020 بتنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7194 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 12 نوفمبر 2020، بإدراج المرشح أحمد الشريف، في جولة الإعادة بالدائرة السادسة ومقرها قسم الدخيلة بالإسكندرية بدلا من المرشحة منى حسن سعد حسن ، لتكون المنافسة بذلك بين محمد السمالوسى ومصطفى جمعة الطلخاوى وأحمد الشريف وأحمد خليل خير الله.

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