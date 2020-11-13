عروض بنك مصر على منتجات souq سوق.. تعرف عليها

ينشر تحيا مصر عروض بنك مصر على منتجات souq سوق، عند استخدام بطاقات بنك مصر Visa الائتمانية، للتشجيع على التعاملات الإلكترونية بدلاً من التعاملات التقليدية الورقية.
بنك مصر
ونشر بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "اشتري اونلاين ببطاقات بنك مصر Visa الائتمانية من souq.com وقسط حتى 18 شهر بدون فوائد وأحصل على خصم إضافي 10%".
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كما أتاح البنك استخدم بطاقات بنك مصر الائتمانية وقسط على 24 شهر بدون فوائد من FiT&FiX
والجدير بالذكر أن بنك مصر يقدم عروض على التعاملات الإلكترونية والتعاقد مع العديد من شركات التسويق الإلكتروني.
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