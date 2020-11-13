يقدم تحيا مصر نشرة أخبار الاتصالات اليوم الجمعة 13- 11- 2020 بمتابعة مستمرة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة اتصالات etisalat مصر، والمصرية للاتصالات. آخر أخبار أورنج

أورنج كاش من أكثر الخدمات استخدامًا التى تتيحها شركة أورنج ويتساءل عنها عملاء الشركة باستمرار، ولكن بدلاً من الذهاب لفروع أورنج لسحب وإيداع الأموال، أتاحت الشركة إمكانية طريقة سحب وإيداع الأموال من ATM محددة مجموعة من البنوك تتم من خلالها العملية.

آخر أخبار فودافون

ينشر تحيا مصر كافة التفاصيل عن باقات Vodafone Plus فودافون الجديدة التى تتيح ميجاباتيس أكبر وسرعات أكثر، لاسيما أن باقات Vodafone Plus فودافون الجديدة تبدأ من 15 جنيه وبعروض مناسبة لمختلف عملاء فودافون.

كل ماتريد معرفته عن باقات Vodafone Plus فودافون الجديدة.. تبدأ من 15 جنيه

ينشر تحيا مصر كافة التفاصيل عن باقات Vodafone Plus فودافون الجديدة التى تتيح ميجاباتيس أكبر وسرعات أكثر، لاسيما أن باقات Vodafone Plus فودافون الجديدة تبدأ من 15 جنيه وبعروض مناسبة لمختلف عملاء فودافون. آخر أخبار المصرية للاتصالات

كشفت المصرية للاتصالات عن موقفها النهائى من صفقة فودافون حيث أن مازال الكثيرون من عملاء المصرية للاتصالات وفودافون مصر يتحدثون عن مصير الصفقة بالإضافة إلى المهتمين بالشأن الاقتصادي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحيا مصر يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الجمعة 13-11 -2020 أورنج / اتصالات مصر / فودافون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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