فيديو .. تاج الدين : لم يتم إيجاز أى لقاح ضد كورونا حتى الآن

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر على قناة "إم بى سى مصر"، أن العالم يتوجه حاليًا إلى أن اللقاحات التى سوف يتم إنتاجها للحماية من فيروس كورونا المستجد، ستؤخذ فى الغالب على جرعتين.

وأوضح تاج الدين أنه حينما يقال إن اللقاح فعال بنسبة 90 بالمئة، فإن هذا يعود إلى نسبة تأثيره فى حماية الإنسان من الإصابة أو يقلل من شدتها، أو يقلل من مضاعفات هذا المرض.

وأشار مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إلى أنه حتى اللحظة لم يتم إيجاز أى من اللقاحات المعلن عنها من قِبَل منظمة الصحة العالمية، ولم ينشر عن اجتيازه لجميع مراحل التجارب.