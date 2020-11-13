الأرصاد: شبورة في أغلب أنحاء الجمهورية اليوم وأمطار خفيفة بالإسكندرية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة ، وطقس معتدل ايضا علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - سيدى برانى )، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية .

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة



القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.