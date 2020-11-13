الأرصاد تحذر: شبورة على الطرق غدا.. وطقس معتدل على مختلف الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت، معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.
ويكون الطقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا، يصاحب ذلك أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق والرياح نشطة، ويكون معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
ويبقى الطقس ما بين المعتدل والمائل للحرارة على محافظات الصعيد نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، الخميس، على القاهرة والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 16، السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 17، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 20، شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 15، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 16.
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