اتكلم مصري.. وزيرة الهجرة تشارك في معسكر أبناء المصريين بالإمارات عبر زووم

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عبر تطبيق "زووم" في معسكر "اتكلم مصري" للأطفال المصريين المقيمين في دولة الإمارات، وذلك من أجل ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا بالخارج وتشجيعهم على تحدث اللغة العربية باللهجة المصرية

كشفت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل مبادرة "اتكلم مصري"، والتي أطلقتها الوزارة لتوعية أبناء المصريين بالخارج خلال اللقاءات التي تقيمها بشكل مستمر معهم.

ونوهت وزيرة الهجرة إلى أن الكثير من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين بالخارج يتحدثون بلغات أجنبية، وهي إضافة لهم، ولكن مبادرة "اتكلم مصري" تؤكد عليهم ألا ينسوا لغتهم العربية وهويتهم المصرية.

ولفتت، إلى أن اللغة هي التي توصل الفرد بالمجتمع وتشرح له تاريخ بلده وتوثق له الحاضر، مفيدة بأن الأبناء عند زيارتهم لمصر ولأهلهم ولعدم فهم أحد للغتهم يقررون عدم النزول مرة أخرى، لذلك كانت المبادرة هامة ليتمكنوا من التحدث باللغة العربية.

وأبدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، سعادتها بهذا التعاون بين الوزارات الثلاث "الهجرة والإعلام والثقافة" لما لهم من صلة كبيرة بمبادرة "اتكلم مصري"، حيث إنها تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية المصرية التي تكمن في الأعمال الدرامية المصرية والأنشطة الثقافية، مشيرة إلى أن "اتكلم مصري" ليست مبادرة لمحو أمية اللغة العربية، ولكنها تستهدف أيضًا تثبيت الهوية المصرية والثقافة المصرية والمبادئ التي نشأنا عليها.