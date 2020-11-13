أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 13-11-2020، استقرت مع بداية التعاملات اليومية وذلك نظرًا لوجود عطلة رسمية في البنوك، لذا نرصد آخر تحديثات العملات أمام الجنيه المصري في البنوك.

- استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

- توقف سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

- استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصري، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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- تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، حيث بلغ 48.60 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع.