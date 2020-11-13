أسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 13-11-2020، استقرت الأسعار مع بداية التعاملات اليومية فى البنوك، وذلك بعد حالة التذبذب التي انتابت الأسواق خلال الفترة القليلة الماضية. - سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع. - سعر الدولار فى بنك مصر 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع. اقرأ أيضًا..أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 12-11-2020



سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.



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