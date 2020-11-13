اسعار الخضروات والفاكهة اليوم
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 13-11-2020، يهتم العديد من الموطنين بمطالعة الاسعار بشكل يومي في الأسواق، وذلك قبل التوجه للشراء تجنبًا للوقوع فريسة لجشع التجار.
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 13-11-2020
تراوح سعر البصل بين 6 إلى 7 جنيهات في الأسواق، كما ارتفع سعر كيلو الطماطم ليصل إلى 12 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البطاطس 7 جنيهات، وارتفع الفلفل الألوان ليسجل 25 جنيهًا، الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيه 6 جنيهات.
بلغ كيلو الثوم إلى 27 جنيهًا، وسعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، تراوح متوسط سعر كيلو الكوسة بعد ارتفاعها بين 8 إلى 10 جنيهات، ارتفعت الفاصوليا لتصل إلى 24 جنيهًا، فيما استقر سعر الليمون البلدي بين 5 - 10جنيهًا، تراوح سعر الجزر 6 -8 جنيهات، أما الباذنجان البلدي تراوح بين 2 و3.75 جنيه.
بلغ سعر كيلو البامية الخضراء 22 جنيهًا، وسجل سعر الخيار البلدي 6 جنيهات، وسجل سعر كيلو ورق العنب 20 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البسلة من 10 إلى 12 جنيها، وتراوح سعر خس كابوتشي بين 3- 7 جنيهات، وسجل والبنجر10جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم
شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق تذبذب كبير مع تغير الفصول، ليسجل سعر البرقوق 20 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الموز بين 17 - 20 جنيهًا، وسجل الكانتلوب 7 جنيهات، وبلغ سعر الأناناس 35 جنيه.
تراوح البلح الأسود من 10 جنيهات إلي 7.5 ، والتفاح الأحمر من 15 إلي 25 جنيها والتفاح الأخضر من 10إلي 25 جنيها والتفاح الأصفر من 15إلي 20 والموز المستورد 25 جنيها والبلح البرحي 25.
اقرأ أيضًا..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاربعاء 11-11-2020
الجدير بالذكر، أن شهدت الأسواق حالة من التذبذب على مدار الفترة الماضية، لتشهد ارتفاع غير مسبوق لبعض أنواعها الأساسية مثل الطماطم التي ارتفعت الضعف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 13-11-2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.