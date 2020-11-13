أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 13-11-2020، يهتم العديد من الموطنين بمطالعة الاسعار بشكل يومي في الأسواق، وذلك قبل التوجه للشراء تجنبًا للوقوع فريسة لجشع التجار.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 13-11-2020



تراوح سعر البصل بين 6 إلى 7 جنيهات في الأسواق، كما ارتفع سعر كيلو الطماطم ليصل إلى 12 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البطاطس 7 جنيهات، وارتفع الفلفل الألوان ليسجل 25 جنيهًا، الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيه 6 جنيهات.

بلغ كيلو الثوم إلى 27 جنيهًا، وسعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، تراوح متوسط سعر كيلو الكوسة بعد ارتفاعها بين 8 إلى 10 جنيهات، ارتفعت الفاصوليا لتصل إلى 24 جنيهًا، فيما استقر سعر الليمون البلدي بين 5 - 10جنيهًا، تراوح سعر الجزر 6 -8 جنيهات، أما الباذنجان البلدي تراوح بين 2 و3.75 جنيه.

بلغ سعر كيلو البامية الخضراء 22 جنيهًا، وسجل سعر الخيار البلدي 6 جنيهات، وسجل سعر كيلو ورق العنب 20 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البسلة من 10 إلى 12 جنيها، وتراوح سعر خس كابوتشي بين 3- 7 جنيهات، وسجل والبنجر10جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم



شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق تذبذب كبير مع تغير الفصول، ليسجل سعر البرقوق 20 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الموز بين 17 - 20 جنيهًا، وسجل الكانتلوب 7 جنيهات، وبلغ سعر الأناناس 35 جنيه.

تراوح البلح الأسود من 10 جنيهات إلي 7.5 ، والتفاح الأحمر من 15 إلي 25 جنيها والتفاح الأخضر من 10إلي 25 جنيها والتفاح الأصفر من 15إلي 20 والموز المستورد 25 جنيها والبلح البرحي 25.

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الجدير بالذكر، أن شهدت الأسواق حالة من التذبذب على مدار الفترة الماضية، لتشهد ارتفاع غير مسبوق لبعض أنواعها الأساسية مثل الطماطم التي ارتفعت الضعف.