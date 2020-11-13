الوزير يستعرض الفرص الاستثمارية فى النقل أمام 40 بنكا وشركة

وأعرب وزير النقل خلال الندوة عن تقديره وشكره للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية على جهودها فى الإعداد لهذه الندوة عن بُعد فى ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر بتوفيق الله ثم بفضل جهود الحكومة ووعى الشعب المصرى استطاعت أن تتجاوز فترة الإغلاق إذ لم يتوقف تنفيذ أى من مشروعاتها الكبيرة خلال الفترة الماضية، كما بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية فى مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والاجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادى بكل قطاعاته.

ولفت إلى أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مشيرا الى التطور الكبير الذى يشهده قطاع النقل فى مصر والذى انعكس على تقدم ترتيب مصر فى عدد من قطاعات النقل وفقا لمؤشر التنافسية الدولية ومنها تقدم ترتيب مصر فى مؤشر جودة الطرق 90 مركزا إذ قفزت من المركز 118 عام 2014 الى المركز 28 عام 2019.

وأشار الوزير إلى رؤية وزارة النقل فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها إذ أكد اهتمام وزارة النقل بمشروعات الجر الكهربائى السككى الصديق للبيئة مثل تنفيذ مشروعات القطار الكهربائى السريع "العين السخنة / العلمين والقطار الكهربائى LRT "السلام / العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان"، بالإضافة إلى مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وغيرها من مشروعات الجر الكهربائى والتعاقد مع كيانات عالمية متخصصة لها خبرة فى مجال الإدارة والصيانة والتشغيل لهذه المشروعات وكذلك الاهتمام بمجال الاتوبيسات التى تعمل بالغاز والكهربائى الصديقة للبيئة، مشيرا الى الاصرار على تحقيق ما أكدت عليه المنظمة البحرية الدولية IMO من عمل المراكب والسفن الكبيرة التى تعمل بـ SNG الصديقة للبيئة.



ثم استعرض وزير النقل أهم المشروعات المطروحة للاستثمار فى كل قطاعات النقل بمصر، ففى مجال السكك الحديدية، أكد الوزير على وجود عدد كبير من المشروعات المطروحة للاستثمار منها مشروع القطار الكهربائى السريع "العين السخنة/ العلمين"، وأشار وزير النقل إلى أن الأعمال المدنية لهذا المشروع سيتم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية الوطنية بما لها من خبرات كبيرة فى هذا المجال وسيتم التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى توريد أنظمة الالكتروميكانيك والوحدات المتحركة على أن يتم توطين صناعة الوحدات المتحركة مع شركة نيرك بشرق بورسعيد، وكذلك مشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد "أبو طرطور – قنا – سفاجا" ومده إلى الغردقة.

ولفت إلى أن هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات، كما سيساهم بشكل إيجابى فى تنمية الوادى الجديد ومساهمته الايجابية فى حركة السياحة بين الأقصر والغردقة وكذلك مشروع خط "بورسعيد / أبوقير" موازيا للطريق الساحلى الدولى مرورا بدمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة ورشيد وربطه بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بدمياط.

وأبدى عدد من الشركات الاهتمام بمشروعات مصر للربط مع الدول الإفريقية، إذ أكد الوزير أنه من منطلق دور مصر العربى والإفريقى والدولى فقد تم وضع خطة لتنفيذ هذا الربط سواء بتنفيذ مشروعات طرق برية مثل طريق "القاهرة كيب تاون" و"طريق مصر تشاد" مرورا بالسودان، بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد "أسوان – توشكى" ومده إلى مدينة وادى حلفا بالسودان، وإنشاء خط سكة حديد "الفردان – بئر العبد – العريش – رفح" مرورا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومده مستقبلا لمدينة طابا وإنشاء خط "مرسى مطروح – سيوه" ومد خط "مطروح – السلوم" إلى مدينة بنى غازى بليبيا.

كما أكد مسئولو شركة Crossrail Ltd البريطانية المتخصصة فى مجال النقل عن الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل المصرية من خلال مذكرة تفاهم تتضمن نقل الخبرات والتدريب على أحدث التكنولوجيا فى مجال النقل كما أكد عدد من الشركات الأخرى الاهتمام بالتعاون مع الجانب المصرى فى مجال تصنيع وتوريد الأتوبيسات التى تعمل بالغاز والكهرباء.

وأكد وزير النقل أنه تم بالفعل التعاقد على مجموعة من الأوتوبيسات التى تعمل بالغاز وسيتم التعاقد خلال الفترة المقبلة مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة الأوتوبيسات التى تعمل بالكهرباء وأن وزارة النقل على استعداد تام لعقد لقاءات مكثفة مع الشركات التى ترغب فى الاستثمار فى هذا المجال.

كما أبدى عدد من الشركات الاهتمام بالمشاركة فى مشروعات النقل البحرى بمصر، وأكد الوزير الاهتمام بتطوير منظومة النقل البحرى فى مصر لدعم الاقتصاد القومى مستعرضاً المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها حاليا مثل مشروع المحطة متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية لافتاً إلى عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذا القطاع مثل إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة "رصيف 100" وإنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.

وأكد عقد ورشة عمل خلال الفترة المقبلة عن تطوير الأسطول التجارى البحرى المصرى بما يخدم حركة التجارة حركة الصادرات والواردات خصوصا، وأن هذا المجال الذى يحظى باهتمام كبير من جانب وزارة النقل التى تطلع الى التعاون مع كل الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال سواء بإنشاء أو تأجير سفن، بالإضافة إلى التعاون فى تسيير خطوط ملاحية لخدمة حركة التجارة.

واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وأكد أن وزارة النقل تنفذ خطة لإنشاء 9 موانئ جافة، لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومى، مشيرا إلى أنه تم إسناد إنشاء الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر إلى تحالف قطاع خاص مصرى وأجنبى كأول ميناء جاف فى مصر وتبلغ مساحته 400 فدان "100 ميناء جاف + 300 مركز لوجسيتى" يستوعب 720 ألف حاوية مكافئة / يوم.

وفى ختام كلمته، أكد الوزير أن المناخ الاستثمارى فى مصر مناخ واعد وان الفترة المقبلة ستشهد عددا من اللقاءات المكثفة مع كل الشركات التى ترغب فى الاستثمار فى جميع المشروعات الاستثمارية، خصوصا وأن القيادة السياسة حريصة على على استمرار عجلة تنفيذ كل المشروعات بما يخدم الاقتصاد القومى.

جدير بالذكر أن الندوة شهدت مشاركة 40 شركة وبنكا أوروبيًا مثل البنك الأوروبى للتعمير والبناء EBRD والبنك البريطانى لتمويل الصادرات UK EF وبنك التمويل والإنماءCDC: Development Finance Institution، وبنك HSBC، ومثل شركات: Bechtel, Siemens Mobility, Progress Rail, Wave Industries, Focal Earth, Bombardier, Lagan Aviation, Petrospot, AVK UK Ltd, RSSB and شركات مصرية Samcrete, SAP, BDO, Manapharma