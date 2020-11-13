صور.. وزيرا الزراعة والإنتاج الحربى يبحثان تطوير مراكز تجميع الألبان

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الجمعة، اجتماعاً بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات الوزارتين، لبحث الإسراع بالخطوات التنفيذية لتطوير مراكز تجميع الألبان.





وأكد الوزيران، أن المشروع يلقى اهتماماً كبيراً من الرئيس السيسى، من أجل توفير منتجات الألبان بجودة عالية وغذاء صحى آمن يحافظ على صحة المواطنين.

‏وتناول لقاء "القصير" والوزير"مرسى" العلاقات المتبادلة بين الوزارتين والبنوك والمستفيدين وتسهيل الإجراءات للاستفادة من مبادرة البنك المركزى الـ 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا أهمية التصنيع المحلى لمعدات ومستلزمات مراكز تجميع الألبان من أجل توطين التكنولوجيا وتشجيع الصناعة الوطنية.

‏من ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الوزارة تنشئ حاليا 9 مراكز للألبان بأحدث المواصفات والجودة فى المحافظات المختلفة حتى تكون نموذجاً يحتذى به، موضحاً أن حوالى 250 مواطناً تقدموا لإقامة مراكز لتجميع الألبان والإستفادة من القروض الميسرة التى توفرها الدولة لهذه المشروعات الواعدة.

جدير بالذكر أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية تعمل وزارة الزراعة حالياً على تطوير وإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة لتوفير ألبان طازجة ذات جودة عالية وآمنة للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير ألبان صالحة للتصنيع الغذائى.

وحصرت الوزارة كامل مراكز تجميع الألبان والثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، ولديها إحصاء واضح وخريطة كاملة تمكنا من تحديد الإنتاج المتوقع من اللحوم والألبان.