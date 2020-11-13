صور- عمرها 55 مليون عام.. حكاية محمية الدبابية بالأقصر

محمية "الدبابية" التى يزيد عمرها عن الـ55 مليون عام وتقع جنوب محافظة الأقصر، والتى يتردد عليها طلاب المدارس، والسائحين والمهتمين بكل ما هو فريد فى مصر، رغم انها غير مدرجة فى البرامج السياحية، والشاهدة على الاحتباس الحرارى الذى شهده العالم، بين عصرى البالوسين والايوسين، والتى اعتمدت كمحمية طبيعية وأضيفت إلى صف المحميات وتحمل رقم 27 من بين المحميات التى تتواجد فى مصر.

وتقع أهمية محمية الدبابية أنها كانت بمثابة كتاب مفتوح يجيب على أسئلة كان قد تعذر للعلماء معرفتها عن تاريخ الأرض.

قال الباحث البيئى بالمحمية، أسامة الصغير إن محمية الدبابية أجابت على تساؤلات العلماء عن فترة تقدر بـ2.4 مليون عام، خصوصا بعد موت معظم الكائنات الحية، بسبب ارتفاع درجة الحرارة لأعلى معدلاتها على كوكب الأرض.

وتابع "الصغير": أنها تكونت منذ ما يزيد عن الـ55 مليون عام، بعد أن انفجار آلاف الكيلومترات من الحمم البركانية، فى قيعان البحار والمحيطات فى نصف الكرة الشمالى، وانطلقت حجومًا ضخمة من غاز ثانى أكسيد الكربون، مما ساهم فى ارتفاع حاد فى درجات الحراراة فى قيعان تلك البحار والمحيطات، الأمر الذى تسبب فى إنهاء الحياة بها، بعد ذوبان الميثان المائى المتجمد فى أعماقها، لتصبح مياه البحار والمحيطات غير قادرة على امتصاص الأكسجين من الهواء، مما أدى إلى انتقال الحرارة من أسفل إلى أعلى، ليتطور الأمر إلى انتقال ثانى أكسيد الكربون والميثان إلى الجو، الأمر الذى أدى إلى اندثار كثير من الأحياء الحية على سطح الأرض، لتنتج أحياء جديدة تشبه إلى حد كبير تلك الكائنات الحية الموجودة الآن على سطح كوكبنا.

وأضاف الصغير أن هناك ثغرة زمنية قدرت بنحو 2.4 مليون عام، بين عصرى البالوسين والأيوسين، ولم يتم اكتشاف هذا التتابع الزمنى فى القطاعات النموذجية لتلك العهود بقارة أوروبا، مما دفع العلماء إلى البحث عن هذه الفترة الزمنية المفقودة على الأرصفة القارية للبحر المتوسط الأعظم، بغرض اكتشاف تتابع رسوبى نموذجى يغطى هذه الفترة الزمنية، ويصلح أن يكون مقياسا زمنيا دوليا للحد الفاصل بين عهدى الباليوسين والأيوسين.

لم ينسى "الاتحاد الدولى للعلوم الجيولوجية" أن يعتمد محمية الدبابية، وكان ذلك فى عام 2003، وجاء ذلك بعد دراسات قام بها الفريق الجيولوجى التابع للإتحاد بالاشتراك مع فريق جيولوجى من جامعة أسيوط بقيادة الدكتور "خالد عودة" لمدة 5 سنوات كاملة بدأت فى 1999، وتم التصويت بالإجماع على اختيار هذا التتابع بمحمية الدبابية فى 2002.

واختتم الصغير حديثه بأن افتتاح القطاع النموذجى لهذا التتابع جاء فى الـ8 من فبراير 2004، من خلال المؤتمر الدولى الخامس للمناخ والحياة فى الباليوجين المبكر والذى عقد فى الأقصر، والذى أوصى إلى الحكومة المصرية بضرورة تحويل المنطقة إلى محمية طبيعية لحمايتها من التجريف أو التخريب، وهو ما تم تنفيذه فى العام 2007، لتصبح "محمية الدبابية" المحمية رقم 27 فى مصر.

ولفت إلى كون جبال المحمية تحوى شواهد فرعونية كثيرة، إذكان المصريون القدماء يستخدمون بعض تلك الأحجار من هذه الجبال لبناء معابدهم والتى مازالت تذهل العالم حتى الآن.