السكة الحديد: بدء المرحلة الثانية من اختبارات وظائف الفنيين السبت المقبل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء المرحلة الثانية من الاختبارات العامة بالمسابقة رقم "2" لسنة 2020 لاختيار أفضل المتقدمين من الحاصلين على الشهادات الفنية لشغل الوظائف المعلن عنها من الناجحين الذين اجتازوا الاختيارات بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إذ تطلب الهيئة تعيين 1000 فنى.





وأكدت هيئة السكة الحديد أنه سيتم عقد امتحانات المرحلة الثانية بمعهد نظم المعلومات والكائن بمدينة نصر شارع أحمد تيسير محطة مترو كلية البنات أمام طيبة مول اعتبارا من يوم السبت المقبل حتى يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2020. ودعت هيئة السكة الحديد المرشحين للمرحلة الثانية من الاختبارات الالتزام بتاریخ وموعد الاختبار المحدد، إذ أنه لن يسمح بالدخول بعد المواعيد المحددة، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. مع ضرورة إحضار المستندات التالية: - صحيفة الحالة الجنائية. - شهادة الميلاد كمبيوتر. - 4 صور شخصية 4 × 6. - القيد العائلى. صورة بطاقة الرقم القومى. وذكرت هيئة السكة الحديد أنه سيتم الإعلان عن موعد اختبارات الدفعة الثانية على بوابة الحكومة الإلكترونية بتاريخ 18 نوفمبر 2020.

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