أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13-11-2020، استقرت الأسعار في بداية التعاملات اليومية، مدعومة بمخاوف حيال التبعات الاقتصادية الناجمة عن تصاعد حالات الإصابة بكورونا.

تحيا مصر تنشر أسعار الذهب اليوم الجمعة في السوق المحلي، وأخر تطورات أسعار الذهب في سوق الصاغة وذلك من خلال السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة



استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13-11- 2020، حيث وصل عيار 18 إلى 698.25 جنيهًا، بينما وصل عيار 21 لقيمة 815 الذي يعتبر الأكثر تداولًا في السوق المصري.

أسعار الذهب في مصر اليوم



لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث وصل عيار 24 إلى 931.5 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 6520 جنيهًا، اوقية الذهب 1828 دولار.

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كانت قد ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 0.02 دولارا مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1877 دولارًا في تمام الساعة 12:45 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

