أكد الدكتور أحمد حماد، عضو مجلس الشيوخ، أن سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تغيرت بشكل وضع مصر في المكانة الإقليمية والدولية التي تليق بها وبتاريخها، مشيدًا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى اليونان وذلك لتحقيقها نتائج إيجابية كبيرة لصالح القاهرة وأثينا.
وأضاف حماد، في تصريحات له، أن البعد المتوسطي للسياسة الخارجية المصرية هام جدًا خاصة في ظل تحركات وممارسات تركيا الغير قانونية والتي تهدف إلى السيطرة على الغاز في البحر المتوسط وعلى شرق البحر المتوسط.
ولفت حماد، إلى أن حفاوة الإستقبال التي قوبل بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في اليونان تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين والتفاهم في العديد من الملفات المشتركة التي ستكون مصدر خير للطرفين، مبينًا أن الزيارة وضعت العالم أمام مسؤلياته لمواجهة خروقات تركيا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو مجلس الشيوخ: حفاوة إستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في اليونان تؤكد عمق العلاقات بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.