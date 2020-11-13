التضامن: صرف معاشات تكافل وكرامة بالبطاقات التقليدية حتى صدور كروت ميزة

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان اليوم أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف بطاقات صرف معاش برنامج "تكافل وكرامة" لحين تحويلها لكروت "ميزة".

وشددت الوزارة على استمرار آلية صرف معاشات تكافل وكرامة بالبطاقات التقليدية من منافذ الصرف المختلفة دون توقف، مُوضحةً أن عملية تحويل البطاقات لكروت "ميزة" ستتم على مراحل مختلفة، بحيث يستمر سريان بطاقة تكافل وكرامة كما هى، لحين استلام كروت "ميزة" وتنشيطها للصرف، وذلك فى إطار حرص الدولة على تطبيق سياسة الشمول المالى.



وأضافت أن تحويل بطاقات صرف معاشات تكافل وكرامة إلى كروت "ميزة"، يهدف إلى توفير مميزات متعددة للعميل من ضمنها إتاحة عمليات السحب والإيداع، إلى جانب سداد المستحقات الإلكترونية الحكومية والعامة دون تحمل المواطنين أى تكلفة مادية، ويأتى ذلك فى إطار سياسة الدولة بتطبيق الشمول المالى بالتنسيق مع بنك مصر والبنك المركزى.

وناشدت وزارة التضامن جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة القلق بين المواطنين، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمى الوزارة "moss.gov.eg".