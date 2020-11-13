عبر زووم.. وزيرة الهجرة تشارك فى معسكر لأبناء المصريين بالإمارات

شاركت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، فى معسكر "اتكلم مصرى" للأطفال المصريين المقيمين فى دولة الإمارات عبر تطبيق "زووم" من أجل تشجيعهم على تحدث اللغة العربية باللهجة المصرية، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة فى إقامة وتنظيم المعسكرات.





جاء ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم المصرى" التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج.

ورحبت السفيرة نبيلة مكرم خلال مداخلتها بالأطفال المشاركين جميعا، وبفريق شركة "ويل سبرنج"، وقالت إن هذه المعسكرات لها أثر كبير وإيجابى فى زيادة ربط هؤلاء الأبناء بوطنهم الأم مصر وبتعليمهم كيفية التعبير عن أنفسهم باللهجة المصرية كجزء أصيل من هويتنا وثقافتنا، مشددة عليهم أن يرددوا دائمًا: "إحنا فخورين إننا مصريين".

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين فى متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم مصرى" والمشاركة فيها، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالى:

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