بوسي: "أبويا جشع ومصرفش عليا جنيه ومع ذلك عمري ما قولتله لا لما بيحتاجني"

بوسي، تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك جراء تصريحاتها عن والداها ومشاكلها المتراكمة معه منذ صغرها، لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بقصتها مع والدها الذي وصفته بـ "الجشع".

بوسي ترد على منتقدي معاملتها مع والدها



أكد المطربة بوسى خلال استضافتها في برنامج "معكم"، الذى تقدمه منى الشاذلى على cbc، أنه لا توجد علاقة بينها وبين والدها منذ ولادتها، لافتة إلى أن والدتها هي التي قامت بتربيتها.

وأضافت بوسى: "كان عمري 17 سنة وكان والدي يجي يطلب مني فلوس كنت بديله وعمرى ما قولت لأ، وناس كتير تشهد على الكلام دا..فكرتوا تحطوا نفسكوا مكانى في يوم من الأيام بأن أبوك يكون شايفك بتشتغل وأنت 15 سنة وهو جشع ومش حنين ومبيصرفش علينا".

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وتابعت: "تعرضت لمشاكل قاسية في حياتي حتى من أقرب الناس ليا.. ولكن أنا شخصية قوية منذ الصغر ولن أجعل أي موقف يؤثر في بشكل كبير، ومفيش حاجة تقدر تكسرني".